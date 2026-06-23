Артемий Лебедев раскритиковал свою актерскую игру

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев признался в беседе с "Пятым каналом", что считает себя очень плохим актером. Лебедев принял участие в комедии "Распаковка". Блогер появился в проекте в качестве камео. Дизайнер усомнился, что может сыграть что-то больше, чем просто себя. Дизайнер и блогер Артемий Лебедев признался в беседе с «Пятым каналом», что считает себя очень плохим актером.

Лебедев принял участие в комедии «Распаковка». Блогер появился в проекте в качестве камео. Дизайнер усомнился, что может сыграть что-то больше, чем просто себя.

«Я как актер не представляю никакой ценности, и в этом есть главная ценность (для роли камео)», — отметил блогер.

До «Распаковки» Лебедев снялся в кино дважды. В 2022-м он исполнил роль водителя в фильме «Я съем твою собаку», а в 2025-м сыграл мельника в хорроре «Мора».

В июне Артемий Лебедев признался в шоу Ксении Собчак, что мало зарабатывает с государственных контрактов. По его словам, в таких проектах «мало денег и много геморроя».

Лебедев добавил, что готов рекламировать практически всё, кроме ставок на спорт и казино. Дизайнер отметил, что это нелегально. Он подчеркнул, что соблюдает законы России.