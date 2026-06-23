Джордж Клуни назвал своего фаворита на роль агента 007

Голливудский актёр и режиссёр Джордж Клуни высказал мнение о том, кто мог бы заменить Дэниела Крейга в роли легендарного агента 007 Джеймса Бонда. Его фаворитом стал 36-летний британский актёр Каллум Тернер.

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Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Клуни — один из самых узнаваемых актёров Голливуда, обладатель двух премий «Оскар», режиссёр и бизнесмен. 6 мая он отметит своё 65-летие. За плечами звезды десятки культовых ролей, включая «Одиннадцать друзей Оушена», «Потомки», «Гравитация» и множество других проектов.

В интервью журналу Клуни поделился своим видением относительно того, кто мог бы стать новым Джеймсом Бондом после завершения эры Дэниела Крейга. По мнению легенды Голливуда, идеальным кандидатом является британский актёр Каллум Тернер.

«Я надеюсь, что Каллум станет следующим Джеймсом Бондом. Считаю, из него получился бы отличный Бонд. Он высокий, красивый, обаятельный и к тому же британец», — поделился Клуни.

36-летний Тернер известен по ролям в фильмах «Фантастические твари», «Только любовники выживут», сериале «Мастера секса» и других проектах. Актёр действительно обладает внешними данными, которые традиционно ассоциируются с образом британского агента.

Напомним, роль Джеймса Бонда долгое время исполнял Дэниел Крейг. Его последним фильмом в роли агента 007 стала картина «Не время умирать», вышедшая в 2021 году. С тех пор продюсеры франшизы ведут поиски нового исполнителя главной роли, и кандидатура Каллума Тернера регулярно упоминается в числе возможных претендентов.