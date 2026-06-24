Хью Джекман дал неожиданный совет следующему Росомахе

Австралийский актер Хью Джекман дал неожиданный совет следующему после него исполнителю роли супергероя Росомахи. Своим подходом он поделился в интервью для проекта Project Big Screen, новый выпуск которого вышел на YouTube.

57-летний артист отказался консультировать будущего исполнителя роли и подчеркнул, что никто не руководил им, когда он впервые вживался в роль. Он даже не читал комиксов о Росомахе, и образ естественным образом слился с его собственной личностью.

«Я не собираюсь ничего говорить тому, кто сыграет эту роль, потому что мне никто ничего не сказал, и я очень рад этому. Надеюсь, что кто-то просто придет и сделает все, что захочет, по-своему», — сказал он.

При этом Джекман выразил готовность играть этого персонажа до 90 лет.

С 2000 года артист представал в образе Росомахи в нескольких фильмах о Людях Икс.

Недавно Sony назвала дату выхода игры о Росомахе.