Звезда «Обсессии» Инде Наварретт не завершила удачно ни одну кинопробу

Как оказалось, звезда «Обсессии» Инде Наварретт не особо востребована в кино. После съёмок в картине она не завершила удачно ни одну пробу, которую проходила. Конечно, после выхода ленты и всплеска его популярности, актриса наверняка обеспечена работой, но до его популярности всё было не так радужно.

По словам Инде, чтобы оплачивать аренду, ей приходилось выгуливать собак других людей за деньги, а также стримить различные игры.

Я ходила на пробы… ничего не клеилось.

После «Обсессии» девушка наверняка будет востребована, поскольку показала феноменальную актёрскую игру, а сам хоррор собрал в прокате невероятную сумму с учётом бюджета всего в $ 750 тыс.