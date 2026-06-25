«Синтезированный» Майкл Кейн озвучил «Одиссею» Гомера

Выдающийся актер, продюсер и писатель Майкл Кейн ("Убрать Картера", "Отпетые мошенники", "Дитя человеческое"), отметивший в марте 93-летие, продал свой незабываемый кокни-акцент компании ElevenLabs, известной своими ИИ-аудиокнигами.

© Российская Газета

Как сообщает издание Variety, синтезированный голос командора ордена Британской империи начитал "Одиссею" Гомера, приурочив проект к премьере экранизации поэмы, которая состоится 17 июля.

В 13-часовой аудиокниге Кейн выступает в качестве рассказчика, всего в ней задействовано 20 персонажей. Музыка и все звуковое сопровождение были сгенерированы нейросетями, работа над проектом заняла шесть недель.

В своем заявлении двукратный обладатель премии "Оскар" назвал "Одиссею" "одной из величайших книг в истории человечества" и отметил, что "на протяжении почти трех тысячелетий ее темы - упорство, верность, искушение и неугасающая тоска по дому - находили отклик в разных культурах и у разных поколений".

В 2023 Кейн, сыгравший более чем в ста полнометражных фильмах, официально завершил актерскую карьеру. Его последней киноработой (что символично) стала драма Оливера Паркера "Великий беглец".

Ранее ElevenLabs выпустила аудиоверсию сказки Лаймена Фрэнка Баума "Волшебник страны Оз" с голосом Джуди Гарленд, покинувшей этот мир в далеком 1969 году.

На данный момент библиотека компании включает в себя виртуальные модели голосов легенды мира комиксов Стэна Ли (1922-2018), великого актера и режиссера Лоренса Оливье (1907-1989), а также ныне живущих медийных персон - звезды "Спасателей Малибу" Дэвида Хассельхоффа и поэтессы, актрисы и сценариста Майи Ангелу.