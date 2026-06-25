Кристина Асмус рассказала, как букет от любимого помог ей на съемках

Кристина Асмус рассказала, что относится к числу очень сентиментальных людей и во всем любит романтизацию, трогательность и эмоциональные детали. По словам актрисы, во время поездки на съемки фильма в Турцию любимый мужчина подарил ей букет.

Она не смогла оставить его дома, взяв цветы с собой буквально во все перелеты и переезды. Кристина отметила, что букет летел с ней в самолете, плыл на пароходе, ехал на коляске и в разнообразных гостиничных номерах.

Что интересно, в итоге именно из этого букета родилась важная деталь образа ее героини: сухоцвет из композиции использовали художники на съемках, чтобы он каждый день появлялся в кадре у персонажа на корабле. Актриса также призналась, что особенно ждала эту смену, и поблагодарила зрителей за истории, отзывы и кадры из кино.

Кристина Асмус редко появляется на публике с семьей, но иногда делает исключение: недавно актриса пришла на премьеру вместе с 12-летней дочерью Настей от Гарика Харламова. Наследница звезды заметно повзрослела и все больше становится похожей на родителей.

Для выхода в свет Асмус выбрала светлое платье с черным топом-лентой, а ее дочь поддержала образ мамы, появившись в блузке похожего оттенка. Мать и дочь с удовольствием позировали фотографам, а кадры с мероприятия быстро разошлись по сети.