Асмус и Прилучный рассказали о своих персонажах в фильме «Холоп 3»

Актёры Кристина Асмус и Павел Прилучный рассказали о своих персонажах в фильме «Холоп 3», где сыграли супругов Вяземских.

© Кадр из фильма «Холоп 3»

В беседе с информационной службой «Вести» Асмус заявила, что согласилась на роль Елены Вяземской сразу, даже не открывая сценарий.

«Моя героиня Елена — оторва, жёсткая, злая, эгоистичная девчонка, которая ходит по головам и ни перед чем не остановится», — рассказала актриса.

По сюжету Елена и Борис Вяземские мечтают развестись и забыть друг о друге, однако им предстоит пройти через перевоспитание и морское приключение.

Для Прилучного роль Бориса Вяземского стала одной из самых экстремальных в карьере. Актёр рассказал, что ему пришлось выполнять много трюков, в том числе нырять в море в шароварах, забираться на 36-метровую мачту и находиться там в режиме шторма.

По словам Прилучного, в фильме много приключений, но прежде всего это история о любви и семейных ценностях.

Ранее актёр Милош Бикович в беседе с RT рассказал, что в фильме «Холоп 3» сам выполнял все трюки, и порекомендовал франшизу для семейного просмотра.