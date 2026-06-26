В сериале по Far Cry снимется звезда «Мастеров секса» Лиззи Каплан

По данным Variety, звезде «Мастеров секса» Лиззи Каплан досталась одна из ключевых ролей. Она сыграет второго по важности персонажа для сюжета, но её конкретную роль пока не раскрыли.

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Сериалом занимается Ноа Хоули. Шоу выпустят в формате антологии, то есть каждый сезон посвятят отдельной истории во вселенной игр Far Cry.

Когда сериал начнут показывать на FX, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что одну из главных ролей должен сыграть Роб Макэлхенни, известный по сериалу «В Филадельфии всегда солнечно». Пока нет информации ни о старте съёмок, ни хотя бы о примерной дате выхода на стриминговых сервисах.