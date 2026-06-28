Актёрская профессия неизменно считается одной из самых популярных – конкурсы в театральные ВУЗы бьют все рекорды. Еще бы, ведь известные артисты получают всё – деньги, славу, любовь зрителей и уважение сильных мира сего. Но всё проходит, и это пройдет. Знаменитые советские звёзды прожили блистательную жизнь в кинематографе. Их героев помнят до сих пор – беспечных, веселых, иногда нелепых, но всегда - счастливых. Совсем иначе сложилась судьба самих актёров. На смену громкой славе пришли тихие будни – в забвении и на грани нищеты.

Георгий Вицин имел звание Народного артиста СССР. В советское время это гарантировало повышенную зарплату, лечение в кремлевской больнице и служебный автомобиль. В девяностые все льготы обесценились. Знаменитый Трус не мог позволить себе даже новую одежду.

Жителям одного из многочисленных переулочков, которыми так щедро расчерчена Москва вблизи Арбата, часто приходилось видеть необычную картину. Чуть ли не каждый день из подъезда типичной многоэтажки выходил пожилой человек в старом плаще, и тут же, будто по сигналу, к нему слетались стаи голубей. Прохожие не узнавали в худощавом пенсионере народного артиста Георгия Вицина. Да и он не хотел быть узнанным. При попытке заговорить с ним отделывался односложными фразами и сразу же поднимал большой воротник спасительного плаща.

На последние деньги Вицин покупал пшено для птиц. Соседи сердились: вон сколько грязи от этих голубей. «Ну что вы, - удивлялся артист. – Птицы – они как люди, только интереснее». Всех своих подопечных он знал наперечёт. В голубиной стае у него была любимица – хромая голубка. Она прилетала каждый день, а когда этого не случалось, артист беспокоился и переживал. Птицы и три домашние собаки стали его постоянными спутниками. Каждое утро артист брал холщевую сумку и отправлялся в магазин за пшеном. Он шел по Арбату, одной из самых оживленных улиц Москвы, но его почти никто не узнавал. Знаменитый актер ничем не отличался от обычного пенсионера.

За всю жизнь Георгий Вицин снялся почти в ста фильмах, но настоящей советской звездой его сделал Леонид Гайдай. Их дружба началась с первой комедии режиссёра «Жених с того света». Вицин сыграл главную роль, правда, фильм так порезала цензура, что из полнометражной картины он превратился в короткометражку и прошёл почти незамеченным. Зато в следующих комедиях Вицин блеснул во всей красе. Он появлялся не только в составе знаменитой троицы, так и сам по себе. Его дуэт с Алексеем Смирновым в фильме «Деловые люди» был почти на чаплинской высоте.

Что касается троицы Трус, Балбес и Бывалый, то Трус там появился самым первым, а только потом Гайдай нашёл Балбеса и Бывалого.

Сам того не желая Гайдай сыграл с любимым артистом злую шутку. Благодаря ему, все стали думать, что Вицин – хронический алкоголик. Однако артист спиртного в рот не брал. Убедительного пьяницу он играл только на основе своих наблюдений, а не от себя, как завещал великий Станиславский. Образ получался таким удачным, что многие вицинские фразы неизменно сопровождали советские застолья. «Раньше был романтизьм», «Володька, в следующий раз быстро не женись», «Хорошо жить!»

В жизни своё здоровья на алкоголь артист не тратил. Наоборот, он много лет увлекался йогой, полностью отказался от мяса, а каждое утро начинал с гимнастики, правильного дыхания и очистительных процедур носа. Актер довел до совершенства владение собственным телом и даже, как казалось, научился управлять возрастом. В 45 лет Георгий Михайлович сыграл 25-ти летнего Мишу Бальзаминова. Актерское перевоплощение из зрелого артиста в юношу случается не так уж редко, но всё равно – немолодого человека выдает походка, движения, выражение глаз. В игре же Георгия Вицина в фильме «Женитьба Бальзаминова» ничего не смущает. Зрители уверены, что перед ними молодой человек «на выданье».

Многие удивлялись: почему Вицин не играл в драматических фильмах. Неужели не хватало таланта или предложений? Оказывается, наоборот. Если какие-то режиссеры и хотели показать Вицина в необычной для него роли, то артист всякий раз отказывался от серьезного кино . Он говорил, что вызвать у человека слезы гораздо легче, чем смех. Да и сам не хотел умножать горести своим искусством. Пусть зрителю лучше будет смешно.

Георгий Вицин: «Я мог бы и серьезные сыграть роли, и трагические. Я даже знаю, какой материал взять. Но мне это больно, скучно. Не то, что скучно... Это неестественно, понимаете? Вот так бередить в себе какие-то глубокие личные переживания. Ведь нельзя врать. Чтобы убедительно показать трагедию, надо копаться в собственном багаже. А это мне не хочется.

Так получилось, что комедия в советское время большой ценности не имели. Они приносили в бюджет страны огромные деньги, но награды и звания сыпались на драматических артистов . Комедиографы оставались где-то на задворках индустрии. К Леониду Гайдаю коллеги по цеху относились с легкой снисходительностью. Появлялся даже внутренний термин - «гайдаевщина», о фильмах, которые создавались только ради смеха. Что касается Георгия Вицина, то он стал последним актёром, кого удостоили звания Народного артиста СССР… Вот как вспоминал этот довольно курьезный случай сам Георгий Михайлович:

«Это получилось довольно анекдотически. Меня несколько раз вызывали в Кремль, думали, что там вручат. Но я плохо себя чувствовал и не пошёл. Мне говорят, что тогда приходите в комитет кинематографии. Ну я думаю как-то неудобно, пришел. Там сидит заместитель Камшалова, а сам Камшалов где-то был в отлучке (Александр Камшалов, председатель Государственного комитета СССР по кинематографии в 1986-1991 гг.). Он мне вручает удостоверение народного артиста СССР и улыбается, и даже немножко так хохочет. Вот, говорит, я вам вручаю удостоверение народного артиста СССР. Я здесь нахожусь последние полчаса, потому что там вот уже готовится новый человек, и уже образуется Россия. СССР заканчивает свою деятельность. Так я стал последним народным артистом СССР».

Поскольку киностудии были частью государственной машины, то вместе с развалом Советского Союза развалилась и громадная индустрия советского кино. Многие артисты остались не у дел, в том числе и Вицин.

У артисты не было ни машины, ни дачи. Сбережения - сгорели в огне денежных реформ. Когда-то кумир миллионов, после ухода из кино он жил на пенсию. По слухам, Георгий Михайлович часто отказывался от выступлений только потому, что ему нечего было надеть для выхода на сцену.

В трудные для всех девяностые была создана Гильдия актеров кино. Государство и спонсоры выделяли деньги на продуктовые наборы и бытовые приборы для артистов, но не все из них принимали эту помощь. Вицин чаще всего отказывался. Когда к нему пришли сотрудники Гильдии, он вежливо принял посылку, но попросил больше не утруждать себя. Он считал, что есть более нуждающиеся артисты, чем он.

Георгий Вицин прожил достаточно долгую жизнь - 84 года. Даже в глубокой старости артист не отказался от своих принципов, которые принял ещё в молодости. Не пить алкоголь, не есть мяса, не гоняться за деньгами и благами, каждый день делать гимнастику и - любить животных. После его смерти голубей Георгия Вицина стала подкармливать телеведущая Ангелина Вовк. Она была соседкой артиста и старалась помочь ему, но помощь он принимал крайне редко…