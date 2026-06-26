Вернувшийся из армии актер анонсировал новую патриотическую роль

Актер Глеб Калюжный, который недавно вернулся из армии после срочной службы, рассказал о своей роли в секретной картине. Его слова передает «Газета.Ру».

Звезда «Вампиров средней полосы» заявил, что готовится к съемкам в новом патриотическом проекте.

«Я и до армии присматривался к патриотическим картинам. Можете посмотреть "Челюскин. Первые" и "Малыш". В планах что-то новое есть. Но пока рассказывать не буду», — признался молодой актер.

Ранее актер Глеб Калюжный заявил, что его жизнь сильно изменилась после службы в армии. Также он отметил, что остался таким же избирательным в выборе ролей.