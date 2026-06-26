Ушла из жизни актриса Энн Блит, номинированная на «Оскар» в 1945 году

Ушла из жизни Энн Блит, американская актриса, номинированная на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Милдред Пирс». Знаменитости было 89 лет. О кончине Блит сообщает издание Variety. Отмечается, что Энн была одной из последних культовых звёзд «золотого века» Голливуда.

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Причины смерти и другие детали на данный момент остаются неизвестными.

Известно, что Энн Блит дебютировала в качестве актрисы уже в 13 лет. Она впервые появилась на Бродвее в мюзикле Watch onthe Rhine и с тех пор вся её жизнь была тесно связана с театром и кино.

На протяжении долгих лет Энн хранила свою личную жизнь в тайне и держалась подальше от громких голливудских скандалов.