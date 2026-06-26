Павел Прилучный отправился в девяностые

Кожаная куртка и темные очки — вполне привычный съемочный реквизит для Павла Прилучного. Прикид крутого парня достается актеру довольно часто на самых разных проектах. В новом сериале Прилучный отправится в девяностые, которые, по мнению реквизиторов, без кожаных курток просто невозможны.

Есть все основания полагать, что для съемок понадобится еще и множество самого разного оружия. Действие сериала разворачивается в Тольятти, а сюжет крутится вокруг мафиозных группировок, проникших даже в правоохранительные органы, и майора милиции, объявившего войну криминалу.

Шутки о том, что сценарии детективных сериалов уже следует поручить искусственному интеллекту все меньше похожи на иронию. При желании можно составить несколько схем, по которым развивается действие многих проектов этого жанра, и иногда один сериал от другого отличается только актерам, хотя и здесь возможны пересечения. Впрочем, тольяттинский детектив опирается не только на фантазию сценаристов, но и на документальные события.

В девяностых оперуполномоченный Дмитрий Огородников в одиночку смог остановить перестрелку с участием десятков бандитов, попал во все новости и стал своего рода символом борьбы с засильем криминала. Огородников был убит в 2000 году и история офицера не раз становилась сюжетом для документальных фильмов. У легендарного майора и Павла Прилучного нет портретного сходства, но актер уже стал настоящим экспертом по перевоплощению в образы людей своенравных и готовых сказать всю правду в глаза — именно таким запомнился своим сослуживцам Дмитрий Огородников.

Сериал «Мажор» и сопровождавшие его художественные фильмы, вероятно, стали для Прилучного отменным тренингом для многих похожих ролей. По крайней мере, играя оперативников или тех, кого они ловят, актер входит в кадр с примерно одинаковым выражением лица. На этот раз оно ему (судя по фото) тоже очень пригодилось.

Есть подозрение, что в ближайшее время актеру от всяких «мажоров» никуда не деться, однако помимо персонажей в кожаных куртках и темных очках Прилучному достаются и совсем другие роли. В данный момент идет работа над двумя семейными фильмами, и комедией где Павел играет главных персонажей.

В новом же криминальном сериале помимо Прилучного снимаются Даниил Воробьёв, Валерия Астапова, Сергей Городничий, Артём Волобуев и другие.