Умер звезда «Долгой дороги в дюнах» Мартиньш Вердиньш

Латвийский актёр Мартиньш Вердиньш скончался 19 июня 2026 года в возрасте 85 лет. О смерти артиста сообщил Союз театральных деятелей Латвии.

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После ухода актёра было опубликовано его прощальное обращение, написанное от первого лица. В нем Вердиньш сравнил свою жизнь с театральной постановкой и отметил, что его «спектакль на этой земле» завершился.

«Это я! Мартиньш Вердиньш (25.01.1941 — 19.06.2026) — актёр, художник, живописец, декоратор, писатель, шофер, охранник и кое-что ещё в придачу. Хотел сообщить вам, что я покинул сцену этой земли. Спектакль в моей роли сыгран. Сыгран до конца и полностью. Занавес закрывается медленно… Я отправляюсь дальше — туда, где, видимо, иная режиссура, иные декорации, иные зрители», — написал артист.

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Мартиньш Вердиньш родился 25 января 1941 года в Риге. Он окончил актерский курс театрального факультета Латвийской консерватории и выступал на сценах нескольких латвийских театров.

За свою карьеру артист снялся в 43 фильмах и сериалах. Среди его наиболее известных работ — советские проекты «Долгая дорога в дюнах», «Мираж», «Будьте моей тёщей», «Стрелы Робин Гуда», «Матч состоится в любую погоду» и «Отряд специального назначения».

После завершения актерской карьеры в 2005 году Вердиньш сменил профессию и работал охранником. Он следил за порядком в Рижском кафедральном соборе во время реставрации, на спортивных объектах, в порту и других местах. При этом артист продолжал заниматься живописью и литературой.

Личная жизнь Вердиньша также была связана с кино. Он был женат на актрисе Мирдзе Мартинсоне, вместе с которой снимался в нескольких картинах. В браке у пары родились двое детей — дочь Мадара и сын Мартиньш Матисс. Позже супруги расстались.

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