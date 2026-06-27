Том Холланд высказался о Роберте Паттинсоне в «Одиссее»

Издание Empire взяло интервью у звезды «Человека-паука» Тома Холланда. Он рассказал о работе с Робертом Паттинсоном на съёмках «Одиссеи» Кристофера Нолана.

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По словам актёра, он всегда рад провести время с Паттинсоном на съёмочной площадке. Холланд заявил, что его коллега раскрывает лучшее в каждом.

Наличие знакомого лица, с которым я мог бы разделить экран, стало для меня настоящей опорой. Всегда рад сниматься в сценах с Робертом, потому что он помогает каждому раскрыть свой потенциал. Восхищаюсь его способностью принимать смелые решения и делать их идеальными для этого персонажа.

Премьера «Одиссеи» в мировом прокате состоится 17 июля. Помимо Холланда и Паттинсона, в фильме снялись Мэтт Дэймон, Зендея, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.