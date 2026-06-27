Пол Уэсли и Нина Добрев снимутся в сериале «Ты заслуживаешь знать»

Звезды сериала «Дневники вампира» Нина Добрев и Пол Уэсли снова снимутся вместе – в телевизионной экранизации романа «Ты заслуживаешь знать» (You Deserve to Know) Агги Блум Томпсон, вышедшего в 2025 году. Как сообщает Deadline, сценарий написал Брайан Тэнен («Гранд Отель») по заказу видеосервиса Hulu, который приобрел права на книгу в условиях жёсткой конкуренции.

Роман рассказывает о трех парах из пригорода — соседях и лучших друзьях. Когда одного из их мужей убивают, раскрывается шокирующая цепочка секретов, и их дружба рушится. Добрев и Уэсли сыграют Гвен и Скотта соответственно — двух соседей, оказавшихся по разные стороны расследования убийства, что приводит их к столкновению.