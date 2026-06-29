Актер из сериала «Рыцарь Семи Королевств» высказался о втором сезоне сериала

Декстер Сол Анселл, сыгравший одну из главных ролей в «Рыцаре Семи Королевств», высказался про второй сезон сериала. По его словам, люди, которые просят его поделиться деталями продолжения, всё равно ничего не добьются.

Декстер подчеркнул, что в случае, если кому-то не терпится узнать, что будет во втором сезоне, существует книга, в которой описаны все подробности.

«Есть книга, и, если вы хотите узнать больше, просто прочитайте её».

Премьера продолжения «Рыцаря Семи Королевств» состоится в 2027 году. Точную дату пока что не называют, но HBO наверняка озвучит её позже, сопровождая какими-нибудь материалами.