Актер Эйдельштейн признался, что стал продуктом кино

Актер Марк Эйдельштейн в интервью Кинопоиску поразмышлял над призывом его американского коллеги Мэттью Макконахи защищать авторские права на свой голос и личность в эпоху ИИ.

«Для меня его реплика ознаменовала переломный момент, когда все, актер стал продуктом», — поделился артист.

Эйдельштейн заявил, что актер совсем скоро перестанет восприниматься как личность. Артист признался, что уже чувствует к себе такое отношение. Он задался вопросом, нужна ли зрителям «настоящая» личность актера, а проработанный образ для публики.

Эйдельштейн признался, что в последнее время начал ощущать себя продуктом. Он привел в пример съемки «Щелкунчика». После работы на съемочной площадке актера попросили сделать его AI-3D-модель для маски Щелкунчика.