Актер Том Харди «окунулся в андеграундный хип-хоп»

Чаще, конечно, певцы и певицы пробуют себя на актерской стезе – примеры от Дженнифер Лопес и Мадонны до Кристины Орбакайте и, конечно, Аллы Пугачевой, признанной даже «Актрисой года» журналом «Советский экран» в 1979 году за роль Анны Стрельцовой в фильме «Женщина, которая поет». Но бывают и актеры, жадно пускающиеся в профессиональное музицирование и пение. В этой плеяде свое место решил занять и голливудский актер Том Харди, звезда знаменитых боевиков «Веном» и «Безумный Макс».

Как сообщает голливудская пресса, кинозвезда готовится выпустить свой дебютный рэп-альбом, причем не в одиночку, а вместе с настоящими ветеранами хип-хопа. Проект получил название Czarface Meets Frankie Pulitzer и записан совместно с Czarface — культовым коллективом-коллаборацией, в который входят продюсер 7L, рэпер Esoteric и Inspectah Deck, участник известной хард-кор-рэп-группы Wu-Tang Clan .

Для своей музыкальной ипостаси Харди использует псевдоним Фрэнки Пулитцер (отсюда и название проекта), также известный как Face Puller. Журнал Variety напоминает, что хотя для многих новость может показаться неожиданной, «сам актер давно связан с рэпом». Еще подростком он получил свой первый музыкальный контракт и записал большое количество материала, который, однако, так и не дошел до официального релиза. Лишь спустя годы часть этих записей просочилась в Интернет.

Сообщается, что в новом альбоме компанию Харди составят не только участники Czarface, но и такие громкие имена, как Method Man и Баста Раймс. Первым синглом стала композиция Brothers Grimm. Обозреватели пишут, что трек «выполнен в духе классического рэпа восточного побережья 90-х и демонстрирует, что Харди не пытается играть роль рэпера ради развлечения. Его мрачная подача и жесткие тексты скорее напоминают андеграундный хип-хоп, чем очередной звездный эксперимент».

Голливудская пресса отмечает, что на самом деле это уже не первая музыкальная коллаборация Тома Харди с Czarface. Ранее он появлялся на релизах Good Guys, Bad Guys и Knull & Void, «постепенно завоевывая уважение поклонников группы».

Новость о пластинке появилась на фоне слухов о будущем Харди в сериале «Гангстерленд». Недавно СМИ сообщали, что актер якобы был уволен после конфликтов на съемочной площадке. Однако источники, близкие к производству, опровергли эти заявления и подчеркнули, что «двери для продолжения сотрудничества остаются открытыми».

Музыкальные обозреватели в свою очередь отмечают, что «пока Голливуд обсуждает его актерскую карьеру, сам Том Харди, похоже, решил напомнить о другой своей давней страсти, и если судить по составу участников нового альбома, этот проект вряд ли останется незамеченным в мире хип-хопа».