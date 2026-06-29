Актер Сергей Рост рассказал, кого он хотел бы сыграть

Актер Сергей Рост заявил, что хотел бы сыграть доктора Ватсона
Актер Сергей Рост рассказал, что хотел бы воплотить на экране любого героя произведений Николая Гоголя или Антона Чехова. Об этом он сообщил в интервью книжному сервису «КИОН Строки», материал есть в распоряжении НСН.
Актер также признался, что ему было бы интересно сыграть доктора Ватсона — героя произведений Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе и Андрея Григорьевича Сарафанова из пьесы Александра Вампилова «Старший сын».
При этом Рост подчеркнул, что среди героев поп-культуры ассоциирует себя с Рембо, Зорро и Бэтменом.
Ранее состоялась светская премьера сериала «Зовите Витю!», в котором актер исполнил одну из ролей. В центре сюжета комедии история молодого экстрасенса-шарлатана Вити (Илья Соболев). Дар героя в том, что он умело разводит отчаявшихся людей на деньги. Вскоре на него выходит блогерша Саша (Александра Бортич), которая мечтает снять разгромное разоблачение. Однако «экстрасенс» внезапно начинает видеть духов по-настоящему, что предоставляет Саше шанс снять ролик-сенсацию. Паранормальная комедия станет доступна в онлайн-кинотеатре «КИОН» с 1 июля, напоминает «Радиоточка НСН».