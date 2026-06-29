Кристен Риттер вернется во втором сезоне «Декстера: Воскрешение»

Актриса Кристен Риттер сыграет во втором сезоне сериала «Декстер: Воскрешение» — об этом сообщает Deadline.

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Дальнейшая информация в материале содержит спойлеры к первому сезону.

Роль Риттер держится в секрете. Девушка участвовала в съёмках первого сезона сериала, но по ходу сюжета персонаж Кристен (она играла Мию, Леди Месть) был выведен из истории — и пока не ясно, вернётся ли актриса к прошлой роли или сыграет кого-то другого.

Съёмки второго сезона шоу стартовали в апреле. Ранее стало известно, что к актёрскому составу продолжения присоединились Брайан Кокс («Наследники»), Ума Турман («Убить Билла») и Ден Стивенс («Зов предков»).