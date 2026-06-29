Оливия Уайлд рассказала о неприятном случае на кастинге

Звезда сериала «Доктор Хаус» Оливия Уайлд пожаловалась на неэтичную критику, полученную от кастинг-директора в начале своей актерской карьеры. Воспоминаниями она поделилась в подкасте Дэкса Шепарда «Диванный эксперт».

42-летнюю артистку спросили о ее красоте и она призналась, что не чувствовала себя красивой, когда в 19 лет приехала в Лос-Анджелес.

«Я чувствовала только синдром самозванца. Помню, как кастинг-директор, когда я пришла на одно из первых прослушиваний, сказала, что у меня лицо похоже на пирог. Но она произнесла это так, словно пыталась быть милой. Я думаю, она могла сказать «яблочный пирог», «тыквенный пирог» — так что, возможно, у пирога был какой-то вкус», — посмеялась она.

По словам артистки, она не восприняла это как комплимент.