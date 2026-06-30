Мел Брукс в свои 100 лет по-прежнему снимается в кино

Знаменитый комедиограф-пародист Мел Брукс разменял свой вековой юбилей и вступил в новое столетие жизни физически бодрым и творчески активным.

© Мел Брукс (справа) в комедии "Космические яйца",

В СССР имя Мела Брукса пришло вместе с первыми "пиратскими" видеокассетами в блистательном переводе ироничного Алексея Михалева: "Всемирная история", "Космические яйца", "Молодой Франкенштейн", "Страх высоты"… Эти комедии, пародировавшие популярные в мире ужастики, сериалы и космические фэнтези, смешно препарировавшие человеческую историю и принципиально не знавшие ничего святого, сразу овладели и умами, и сердцами - это было кино не только смешное и талантливое, но и обладавшее неведомой тогдашним зрителям раскованностью.

Родившийся в семье иммигрантов из Вильно (теперь - Вильнюс), в детстве Мел Брукс был фаном картин Чаплина, но не думал о кино - в юности работал в казино полотером, пока директор не попросил его подменить комика-разговорника, и был успех. Потом он играл на барабане, ставил телепрограммы, писал сценарии для "Маппет-шоу", пока не снял по своему сценарию "Продюсеров". Получилась одна из самых смешных и оригинальных комедий киноистории, и автор был удостоен своего первого "Оскара". "Продюсеры" потом получали новую жизнь в театральных мюзиклах и новых киноверсиях.

Мел Брукс в комедии "Всемирная история, часть I", 1981 г. // РГ

Его конек - саркастическая пародия, столь же разящая, сколь и добродушная. Его юмор грубоват, не претендует на высокий вкус и политкорректность, но неотразим, потому что близок одесскому - в его пародийном вестерне "Сверкающие седла" индейский вождь изъяснялся на идиш. В своих фильмах он сценарист, режиссер, композитор и часто - актер. Его физическая форма неизменно хороша, его энергия и творческая мысль не иссякают. В 2013 году он получил второго - почетного "Оскара" за вклад в киноискусство.

В преддверии юбилея на мировой экран вышел документальный сериал "Мел Брукс: 99-летний человек", к апрелю будущего года приурочена премьера "Космических яиц - 2" (Spaceballs: The New One), Брукс активно участвует в жизни киноиндустрии и сохраняет фирменное чувство юмора.

Мел Брукс в роли доктора Ричарда Харпо Торндайка в комедийном триллере "Страх высоты", 1977 г. // РГ

В "Космических яйцах - 2" Мел Брукс выступает продюсером и исполнителем роли Иогурта (пародия на магистра Йоду). Для этого проекта прервал свой пенсионный отдых актер Рик Моранис, чтобы вернуться к роли Лорда Шлема. Сюжет пока держится в тайне, но обещают, что фильм пародирует бесчисленные модные франшизы, сиквелы и триквелы.

У нас пока почти не известен уже вышедший в мире сиквел "Всемирной истории" - первый фильм 1981 года завершался титром "Продолжение следует", - и вот, как говорится, не прошло и полувека… Брукс здесь сценарист, исполнительный продюсер и закадровый рассказчик. Сериал состоит из абсурдистских скетчей, пародирующих темнокожего Христа из ситкомов 90-х, гражданскую войну в США, ленинскую идею коммунизма как модного стартапа и Галилея как современного инфлюенсера. Среди персонажей много исторических личностей: от Авраама Линкольна и Зигмунда Фрейда до принцессы Анастасии, Распутина и Ленина.