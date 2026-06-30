Где и как сегодня заменяют реальных актеров на их ИИ-версии

Сегодня далеко не все артисты соглашаются на замену их лица с помощью нейросети, однако это и правда стоит намного дешевле, чем смена с реальным артистом. Об этом НСН рассказала главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова.

Продюсеры начали экономить на звёздах — вместо актёров на съёмки промо всё чаще зовут дублёров, а лица потом дорисовывают нейросетью и графикой, пишет Telegram-канал «Mash». На одной такой смене можно сэкономить до миллиона рублей. Так киностудии и промо-агентства всё чаще ищут людей с тем же ростом и комплекцией, что и у знаменитостей, чтобы за несколько тысяч снять их в кадре и потом "приклеить" лицо нужного актёра. Клибанова раскрыла, как часто уже пользуются такой технологией.

«Это пока точечные кейсы, потому что для использования изображения артистов с помощью нейронки нужно получить у них разрешение. Большинство артистов пока еще не готовы к такой интеграции. Однако, когда это короткая форма – промо, реклама, то, артист может согласиться, если видит по раскадровкам, что эту задачу можно отдать другому актеру без своего присутствия. Если же это какая-то серьезная актерская задача, то, конечно, он не доверит это кому-то еще. Есть несколько компаний, которые имеют лицензию на определенные образы артистов, которых уже нет с нами, например, Никулина, Гурченко. Без заключения таких контрактов мы не можем делать так же», - рассказала она.

Клибанова уточнила, что на производстве помогают экономить не только нейросети, но и смены с дублерами.

«То, что мы сейчас всячески экономим на производстве, это действительно так, потому что производство дорожает. Еще и бензин закончился, у нас все съемки на генераторах. Но, что касается нейронки, это точно не системная история. Сейчас уже, конечно, есть фильмы, полностью снятые с помощью этой технологии, но в нашей практике мы либо используем это в промо-материалах, то есть когда готовим проекты к питчингу, либо в компьютерной графике, то есть на постпродакшене. Дублеров мы тоже используем. Их смены по стоимости не сопоставимы со сменами реальных артистов, когда нужно снять кадры со спины или какие-то проезды, проходки», -уточнила она.

Ранее ИИ-режиссер и предприниматель Алексей Рыков заявил НСН, что с внедрением в киноиндустрию искусственного интеллекта (ИИ) трансформация началась не с визуальных эффектов, как ожидалось, а с подготовительного этапа — самого затратного и наименее заметного для зрителя.