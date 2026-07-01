«Закуришь!»: Галыгин рассказал, как отговаривал дочь становиться режиссером

Комик и актер Вадим Галыгин признался, что отговаривал свою дочь учиться на кинорежиссера. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

Таисия, дочь юмориста, возглавляет пресс-службу Малого театра, однако, раньше мечтала стать режиссером.

«Я ее отговаривал. Говорил, что это очень сложно, особенно для девочки. Все время стресс, куча проблем, рано встаешь, поздно ложишься... Тебе нужен дождь, а его нет, нужно солнце, а идет дождь. Ты будешь стоять под ливнем, в холоде, в шести куртках, злиться, пить не очень хороший кофе. Плюс сигареты… Она говорит: Папа, я не курю. Я говорю: Закуришь! В общем, пугал ее как мог», — поделился Галыгин.

По его словам, после этого разговора она предложила вариант своей дальнейшей карьеры в театре. На это артист заявил, что условия труда попроще, в помещении. При этом он добавил, что не пытался душить устремления дочери, просто хотел уберечь ее от неприятностей.

До этого Вадим Галыгин признался, что хотел бы снимать детективы или триллеры, если бы стал режиссером. По его словам, пока он не может ответить однозначно, хотел бы он стать режиссером.