Кевин Спейси заявил о возобновлении карьеры в Голливуде

Двукратный обладатель премии "Оскар" Кевин Спейси ("Красота по-американски", "Семь", "Подозрительные лица", "Карточный домик") дал интервью своему коллеге Биллу Мару, в котором рассказал, что собирается постепенно восстанавливать карьеру в Голливуде.

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Актер, которого обвиняли в сексуализированном насилии и харассменте, признался, что сейчас он чувствует себя "гораздо более желанным гостем" в индустрии.

После громкого скандала Спейси лишили главной роли в сериале "Карточный домик" от Netflix, а также вырезали из фильма "Все деньги мира" Ридли Скотта. Вместо него сыграл Кристофер Пламмер.

Однако последние несколько лет актер все же снимается в кино, в особенности в европейских и малобюджетных независимых проектах. Среди его недавних и будущих работ такие фильмы, как "Шпион на всю голову", "Человек, который нарисовал Бога", "Контракт", "Гор" и другие.