Павел Деревянко рассказал, что происходит в его жизни и карьере

Актер театра и кино, телеведущий, а теперь еще и дизайнер одежды Павел Деревянко отмечает 2 июля 50-летие. «Вечерняя Москва» побеседовала с юбиляром накануне важной для него даты.

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В интервью «Вечерней Москвы» Павел Деревянко рассказал о том, что сегодня происходит в его жизни и по-настоящему волнует.

— Павел, с каким настроением встречаете полувековой юбилей?

— С прекрасным настроением. Я счастлив, полон сил, интересных планов, и мне очень нравится все, что происходит со мной сегодня.

— На днях вы открыли бутик авторской одежды. Как вы к этому пришли?

— Пришел вместе со своей любимой женой Зоей. Мы с ней создали коллекцию одежды, открыли магазин в Москве. У нас свой бренд. На открытие пришли звезды театра, кино и эстрады, наши друзья, журналисты… Замечу, что коллекция включает в себя одежду для женщин, мужчин и для молодежи. Концепция бренда строится на идее свободы быть собой, комфорте, универсальности.

— Какие у вас взаимоотношения с модой? Помню, как лет 20 назад, во время кинофестиваля «Кинотавр», на пляже гостиницы «Жемчужина» в Сочи вы дефилировали в элегантной шляпе из фетра...

— Шляпы я по сей день люблю. Но особых отношений с модой как с искусством у меня нет. Просто мы с женой сделали коллекцию одежды, которую хочется носить как в повседневной жизни, так и «на выход». Мы с Зоей добавили в нее качества, присущие нашим характерам, — легкую дерзость, иронию и ощущение стиля.

— Не потеряем ли мы в результате этого вашего увлечения актера Павла Деревянко?

— Ни в коем случае! Более того, зритель еще и приобретет актрису Зою Фуць. Вместе с ней мы в настоящее время снимаемся аж в трех фильмах.

— Жена посвящает вас в тонкости работы дизайнера, а вы ее обучаете актерскому мастерству?

— Скорее я делюсь с Зоей навыками актерской профессии, которую получил в ГИТИСе и за время своей профессиональной деятельности. Зоя окончила актерские курсы и уверенно чувствует себя на съемочной площадке. А я в бренд одежды вкладываю не только финансовые средства, но и душу.

— Павел, недавно вышел сериал «Как Деревянко Чехова играл». Вы с Антоном Павловичем, как Хлестаков с Пушкиным, «на дружеской ноге»?

— Спасибо за иронию (смеется). Представьте, играл и играю Чехова, только вот самого Антона Павловича сыграть так и не удалось. Хотя фильмов о жизни Чехова вышло немало. Сериал «Как Деревянко Чехова играл», на мой взгляд, удался. Правда, родной город Чехова, как и мой, — Таганрог, а мы снимали в Астрахани, но тоже неплохо.

— Почему в Астрахани?

— В Таганроге — дорого. Из-за того что в Ростове-на-Дону не работает аэропорт, добираться туда долго и трудно, да и других проблем много.

— Удалось ли вам лучше понять Чехова благодаря тому, что вы с ним земляки? Кстати, на сцене Театра Моссовета вы давно играете в спектаклях Андрея Кончаловского по произведениям Чехова «Дядя Ваня» и «Три сестры».

— В спектакле «Три сестры» я уже не играю, а дядю Ваню — Ивана Войницкого — никому не отдаю. Чехова я люблю как самого мощного драматурга. И бесконечно уважаю за его вклад в Таганрог. Для родного города Антон Павлович сделал так много, как ни один житель. Я продолжаю эстафету Антона Павловича и делаю для своего родного города полезные дела. Мы получили разрешение на благоустройство сквера в центре Таганрога, скоро начнутся работы. Создали концепцию фестиваля в Таганроге «Семейное древо».

В 2027 году, на 300-летие Драматического театра в Таганроге, проведем большой театральный Фестиваль имени Антона Павловича Чехова. Все это я воплощаю в жизнь вместе со своими единомышленниками. Если бы не пример Антона Павловича, если бы не мое погружение вместе с режиссером Андреем Сергеевичем Кончаловским в творчество и жизнь Чехова, вряд ли бы я все это задумал. Если бы не Чехов, может быть, я бы открывал в Таганроге рестораны и гостиницы, как это делают другие, а не скверы и фестивали. Замечу, что театральный фестиваль — очень трудоемкое и финансово затратное мероприятие. Но, надеюсь, у нас все получится.

— Произведения Чехова любят и ставят театральные режиссеры во всем мире. Как вы считаете, почему?

— Антон Павлович сочувствовал всем своим героям, любил их, тонко и объемно писал о всех превратностях нашей жизни — и в этом его мировой успех. Убежден в том, что Чехова будут ставить до тех пор, пока будет существовать театр.

— Павел, вы — один из лучших театральных актеров страны. Почему вас так редко можно увидеть на большой сцене?

— Так складывается жизнь. Раньше театр преобладал в моем творчестве, а сейчас больше кинематографа. Я хочу оставить время для семьи, своих близких, для дочерей, и реализовать все задуманные проекты для родного города.

— Вы нашли время для участия в телевизионном реалити-шоу «Сокровища императора». Что вам дал этот проект?

— Мы с Зоей решили участвовать в шоу (приключенческое реалити-шоу «Сокровища императора» идет в эфире канала ТНТ с марта 2024 года, события его разворачиваются в Китае. — «ВМ») для того, чтобы почувствовать себя идеальными партнерами. Иногда нам это удавалось даже в самых экстремальных ситуациях. Опыт для моей личной жизни — бесценный. Вряд ли буду готов его повторить. Но один раз решиться на такой эксперимент, на мой взгляд, нужно. Мы получили удовольствие. Потраченного времени не жаль.

— Вы производите впечатление нематериального человека, которому удается подниматься над прозой жизни. Как сохранить баланс «между небом и землей»?

— Прежде всего нужно оставаться человеком, любить себя, близких, друзей, зрителей, любить свою Родину — и большую, и малую, — все это я и делаю. Что касается материального и духовного, то все должно быть в меру. Я эту меру знаю. У меня были хорошие учителя, лучшие в мире. И опыт моих родителей тоже очень правильный.

— Остается ли у вас время для хобби?

— Вот хобби у меня никогда не было. Все, чем я занимаюсь, стараюсь делать профессионально.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Нина Чусова, театральный режиссер, педагог:

— Мы с Пашей Деревянко однокурсники, и тандем наш длится со студенческой скамьи. У Паши — огромный потенциал, но когда-то он был зажат, и, я считаю, сам не знал своих возможностей. Человек, особенно артист, не всегда готов показывать свои «внутренности», поэтому приходилось заставлять его доставать из себя боль, слезы, радость — настоящие эмоции. Иногда возникала необходимость обидеть Пашу, расстроить, вызвать гнев, чтобы обнаружить в нем эти качества и выпустить наружу. Он открытый человек, но скромный, даже застенчивый, и мне приходилось искать его болевые точки.

ЕГО ЯРКИЕ КИНОРОЛИ