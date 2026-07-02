Стало известно, кто сыграет главную роль в новом фильме режиссера «Живой ярости»

По данным The Hollywood Reporter, звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж получит ведущую роль в новом фильме Кэндзи Танигаки, режиссёра «Живой ярости».

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Сценарий ленты The Reckoner напишет автор первого «Джона Уика» Дерек Колстад. Детали сюжета при этом не раскрывают. Подробности наверняка появятся позже, но пока что ими не спешат делиться.

Lionsgate, купившая права на «Живую ярость» на прошлогоднем кинофестивале в Торонто, заключила сделку на выпуск новой картины, продюсером которой выступят Энтони и Джо Руссо. Колстад и Динклэйдж также выступят продюсерами фильма вместе с Анджелой Руссо-Отсот из AGBO.