Звезда «Очень странных дел» рассказала, как получила роль в «Человеке-пауке: Новый день»

Звезда «Очень странных дел» Сэди Синк рассказала, что получила роль в «Человеке-пауке: Новый день» без прослушивания. Ранее актриса уже работала с режиссёром картины Дестином Дэниелом Креттоном, поэтому, вероятно, он настоял, чтобы Сэди сразу же взяли в каст.

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Сценарий фильма Синк получила только когда уже прилетела в Лондон на съёмки. То есть актриса буквально знакомилась с сюжетом картины на ходу.

«Человек-паук: Совершенно новый день» выйдет в мировом прокате 31 июля. Картина расскажет новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. К главным ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. В ленте также появятся Халк и Каратель.