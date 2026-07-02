Джош Гэд пополнит каст приквела «Одиннадцати друзей Оушена»

По данным Variety, Джош Гэд, известный по «Маршаллу», «Красавице и чудовищу» и «Двадцать одному», сыграет в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена». Какая конкретно роль досталась актёру, неизвестно, но в СМИ отмечают, что она важная.

Действие ленты развернётся в 1962 году в Монако. Картину посвятят родителям Дэнни Оушена — главного героя серии, которого в прошлых фильмах играл Джордж Клуни («От заката до рассвета»). Сюжет приквела будет происходить во время Гран-при Формулы-1.

Главную роль исполнит популярный актёр Брэдли Купер («Мальчишник в Вегасе»). Он также выступит сценаристом и режиссёром проекта. Вместе с ним в ленте также сыграют Марго Робби («Барби») и Вагнер Моура. Приквел выйдет в прокат в июне 2027 года.