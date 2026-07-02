Ксения Раппопорт требует роли женщин-героинь

Актриса Ксения Раппопорт заявила, что женщинам сложнее получить интересную и сложную роль после 50 лет. Ее слова передает Voice.

52-летняя Раппопорт призналась, что с возрастом начала получать исключительно роли чьей-то матери или бабушки. Это совсем не устраивает артистку. Она подчеркнула, что женщины 55-65 лет сохраняют интерес к жизни, деньгам и власти.

«Надоело видеть, как женщина, едва достигнув возраста, когда она уже не может дать потомство, перестает занимать какое-либо социальное место в культуре. Ее просто стирают», — отметила актриса.

По словам Раппопорт, она хочет играть героинь со своими амбициями, слабостями и конфликтами.

Ксения Раппопорт известна по проектам «Ликвидация» Сергея Урсуляка, «Незнакомка» Джузеппе Торнаторе и «Юрьев день» Кирилла Серебренникова. В 2015-м она удостоилась звания народной артистки России. Актриса также снималась в картинах «Качели», «Вишневый сад», «Конец света», «2 дня», «2За нас с вами», «Есенин», «Мата Хари», «Ладога», «Бандитский Петербург».