Сегодня свой 98-й день рождения отмечает народная артистка России Татьяна Пилецкая. "Российская газета" дозвонилась до Татьяны Львовны, мы передали актрисе самые наилучшие пожелания от редакции и наших читателей.

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"Спасибо мои дорогие. Цифра большая на моем календаре, но она меня не огорчает. Я играю на сцене Петербургского театра "Балтийский дом". У меня главная роль в спектакле "Семья в подарок", текста много, но справляюсь", - сказала Татьяна Львовна.

Спектакль с ее участием идет на сцене театра один раз в месяц, любимая миллионами актриса просила дирекцию, чтобы ставили его чаще. Но ей отвечают неизменной фразой: "Мы вас бережем".

98-летняя дворянка нашего кинематографа мечтает о новой роли в кино.

"Ну кто лучше меня может сыграть графиню?" - со смехом заметила именинница.

Свой день рождения она отмечает дома, в Санкт-Петербурге, вечером ждет в гости дочь и внучку с семьей.

Справка "РГ"

Татьяна Львовна Пилецкая, в девичестве Урлауб, родилась 2 июля 1928 года в Ленинграде.

Она профессиональная балерина, выпускница знаменитого на весь мир Вагановского хореографического училища. Ее педагогом была мать Галины Улановой, Мария Романова. Ее крестным отцом был знаменитый художник Кузьма Сергеевич Петров-Водкин, который в 1937 году написал ее портрет "Девочка с куклой".

Татьяна Пилецкая снялась более чем 60 картинах, ее карьера началась в 1947 году с картины "Золушка". Наибольший успех ей принесли фильмы "Разные судьбы", "Вербное воскресенье", "Княжна Мери", "Прощание с Петербургом".

Народная артистка России, обладатель специального знака "За заслуги перед Санкт-Петербургом".

На сегодняшний день Татьяна Пилецкая считается старейшей действующей актрисой России.