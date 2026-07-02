$77.9388.71

«Вы шутите?» Мэтт Смит удивился, что Киану Ривз посмотрел провального «Морбиуса»

Чемпионат.com

На подкасте Royal Court гостем стал звезда сериалов «Доктор Кто» и «Дом дракона» Мэтт Смит. Во время своего выступления он узнал, что знаменитый актёр Киану Ривз посмотрел провальный фильм «Морбиус», где Смит сыграл главного злодея.

«Был в неадеквате?» Мэтт Смит удивился, что Киану Ривз посмотрел провальный фильм
© Чемпионат

По словам артиста, он не может поверить, что звезда «Джона Уика» оценил печально известную картину во время рейса на самолёте. Смит уверен, что Ривз был в неадекватном состоянии, когда смотрел «Морбиуса».

К чёрту, вы шутите? Должно быть, он был в неадекватном состоянии, раз смотрел «Морбиуса». Но какая же он всё-таки легенда. Я обожаю Киану Ривза — просто хочу это подчеркнуть.

Фильм «Морбиус» вышел в прокат в 2022 году и был разгромлен критиками: на агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила только 15% свежести. Картина также провалилась в прокате — при бюджете около $ 75 млн она собрала только $ 167 млн.