Михаил Пореченков: фильмы об СВО можно снимать уже сейчас

Фильмы о специальной военной операции (СВО) можно снимать уже сейчас, не дожидаясь окончательного осмысления событий, которое может прийти позже. Таким мнением в интервью ТАСС поделился Народный артист РФ Михаил Пореченков.

"Осмысление может прийти позже, но говорить, что картины про СВО сейчас снимать нельзя - неправильно. Конечно, хотелось бы, чтобы это делалось на высоком художественном, творческом уровне, но не снимать нельзя - я считаю, что можно и обязательно нужно это делать", - сказал Пореченков.

По его словам, история военного кино показывает, что лучшие фильмы о войне, как правило, появлялись уже после окончания боевых действий. При этом Пореченков подчеркнул, что опыт картин, снятых после и во время Второй мировой войны, стоит разделять.

"Во время войны снимались фильмы, может быть, немного наивные, с менее сложным внутренним сюжетом, но они говорили о том, что происходит на фронте, что нужно делать и как идти к Победе", - пояснил он.

Пореченков подчеркнул, что герои таких картин говорили о Родине и необходимости ее защищать.