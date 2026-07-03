Хью Джекман не хочет ничего советовать будущему Росомахе

Хью Джекман рано или поздно окончательно покинет роль Росомахи, а некоторые инсайдеры говорят, что это случится уже в «Мстителях: Судный день». Актёр считает, что следующему, кто будет играть героя, не нужны его советы.

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По мнению Джекмана, следующий Росомаха должен просто делать свою работу хорошо и быть самим собой. Главное — определить индивидуальность и цеплять зрителей именно этим.

«Надеюсь, он сделает это по-своему».

Хью Джекман вернулся к роли Росомахи в «Дэдпуле и Росомахе». По слухам, актёр вернётся к герою в новых «Мстителях». Не исключено, что персонажа мы увидим ещё раз — уже в «Секретных войнах».