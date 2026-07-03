Пилот, плейбой, агент, вампир... Кем еще не был самый бесстрашный актер Голливуда Том Круз?

Голливудский актер, настоящее имя которого Томас Круз Мапотер IV, родился 3 июля 1962 года в Сиракьюсе, штат Нью-Йорк. В кино он успел побывать пилотом-истребителем, агентом под прикрытием, плейбоем-миллионером и даже вампиром. Самому бесстрашному актеру Голливуда - 64 года. Вспоминаем самые звездные роли Тома Круза - в фотоподборке "РГ".

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Семья будущей звезды постоянно переезжала: за 12 лет Том сменил около 15 школ. Отец, инженер-электрик, был жестоким человеком - по словам самого актера, тираном и трусом, который избивал детей и не платил алименты после развода. Мать Мэри Ли, педагог-дефектолог, воспитывала четверых детей практически одна.

В школе Крузу было не легче: дислексия мешала читать и писать, он постоянно отставал в учебе. Низкий рост и кривые зубы делали его мишенью для насмешек.

Первые роли Тома Круза были крошечными. Но в 1986 году на экраны вышел фильм "Лучший стрелок " - "Топ Ган". Этот фильм превратил его в мировую звезду. Круз сыграл пилота Мэверика - и мир сошел с ума. Кассовые сборы зашкаливали, а ВМС США завалили заявлениями от желающих стать летчиками. Сам актер настолько полюбил остров Маврикий, где снимали финал, что всерьез просил гражданство. Правда, ему вежливо отказали.

Дальше были "Человек дождя", "Рожденный четвертого июля", "Джерри Магуайер", "Миссия невыполнима" - и другая бесконечная череда хитов, которые закрепили за ним статус одного из самых кассовых актеров в истории.

Но, пожалуй, главное, что отличает Круза от всех остальных голливудских звезд, - это его одержимость трюками. Он всегда выполняет их сам. И с каждым разом они становятся все опаснее и безумнее.

В мае 2021 года, когда ему было уже за 60, Круз получил сертификат Книги рекордов Гиннесса - за самое большое в мире количество прыжков с горящим парашютом. Рекорд актер поставил во время съемок последнего восьмого фильма "Миссия невыполнима". С горящим парашютом он прыгнул 16 раз.