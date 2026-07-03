Кинокритик объяснил, почему Том Круз пока не получил «Оскар»

Том Круз — абсолютно бесстрашный и многогранный актер, которому по плечу и экшен, и драма, а специфическая внешность ничуть не мешает ему в выборе интересных ролей. Об этом НСН заявил кинокритик Сергей Сычев.

© ТАСС

Трехкратному лауреату премии «Золотой глобус», четырехкратному номинанту на премию «Оскар» и обладателю награды Американской киноакадемии за выдающиеся заслуги в кинематографе Тому Крузу исполнилось 64 года. Сычев перечислил самые яркие работы голливудского актера.

«Круз совершенно бесстрашный, готов принимать любые вызовы. Самое интересное в нем то, что он одновременно хорош и в жанре экшн, и в драме. Я бы выделил фильмы “Рожденный 4 июля”, “С широко закрытыми глазами”, “Магнолия”. В этих фильмах он в первую очередь раскрывается как драматический актер. С другой стороны, у него есть фильмы, в которых присутствуют и ирония, и самоирония, например, фильм “Грань будущего”, где он играет человека, которому нужно снова и снова погибать на поле боя, пока он не выработает безупречную стратегию для победы. Это все роли, которые требуют огромной физической подготовки (Круз по-прежнему в безупречной форме) и готовности полностью перевоплощаться, подвергать себя риску, в том числе и риску провала», — сказал Сычев.

Собеседник НСН добавил, что для Круза не стала помехой в актерской карьере и специфическая внешность.

«Несмотря на то, что у него специфическая внешность, Круз выглядит слишком идеальным, даже гламурным, что могло бы помешать ему в выборе интересных, сложных ролей, он все равно рискует, берет образы, которые в определенной степени требуют саморазрушения при работе над ролью, и побеждает. Круз — это символ очень качественной актерской игры по системе Станиславского, полного погружения, перевоплощения и самоотдачи. Это образец для любого артиста», — подчеркнул он.

Объяснил кинокритик и то, почему у Круза до сих пор нет «Оскара». По его словам, в этом виновата зависть коллег кинозвезды по цеху.

«Думаю, в какой-то степени ему завидуют, потому что Круз слишком успешен, это многих раздражает. Это один из самых высокооплачиваемых, состоятельных актеров в мире, не говоря уже о том, что он безупречно выглядит: ему никак не дашь больше 50, а если смотреть по легкости движений издалека, то он и на 35 тянет. Безусловно, завидовать есть чему. Такие режиссеры, как Стивен Спилберг, Пол Томас Андерсон, ныне покойный Стэнли Кубрик, а это все режиссеры, которые огромное внимание уделяют артистам, выбирали Круза за многогранность его таланта, за сложность. Тем хуже для Американской киноакадемии, если у Круза нет “Оскара”», — заявил собеседник НСН.

В заключение Сычев указал на то, что звездой Круза сделал «Топ Ган», а не франшиза «Миссия невыполнима».

«Для американского зрителя Круз — прежде всего артист из “Топ Гана”, именно эта роль когда-то сделала его суперзвездой. Дальше он на трамплине этой роли делал себе карьеру. “Миссия невыполнима” была уже значительно позже, у нее тоже были непростые времена, Джеффри Джейкоб Абрамс ее очень сильно перекроил в третьей части, чтобы найти формат, в котором она не сгинет. Это серьезный массовый хит, но далеко не единственный в карьере Круза», — подытожил он.

Ранее сопредседатель кинокомпании Paramount заявил, что студия снимет третий фильм серии «Топ Ган» про военных летчиков. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».