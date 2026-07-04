Умер актер из «Индианы Джонса» и «Гарри Поттера» Майкл Бирн

Британский актер Майкл Бирн умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщает The Guardian.

© Кадр из фильма

Артист скончался 20 июня. Причины смерти не называются.

Майкл Бирн родился в Лондоне. Он начал актерскую карьеру в театре The Old Vic, в 1960-е годы исполнял небольшие роли, а позднее начал сниматься в кино. В числе работ Бирна картины «Индиана Джонс и последний крестовый поход», «Завтра не умрет никогда», «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I», «Улица Коронации».