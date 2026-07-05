Михалков раскритиковал цензуру в кино

Строгие ограничения на демонстрацию и упоминание наркотических средств и курения в российском кинематографе не помогают бороться с зависимостями и распространением наркотиков, жесткие запреты показа зачастую выглядят глупо. Таким мнением поделился с журналистами на пресс-конференции в Ярославле Кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, режиссер, народный артист РСФСР, художественный руководитель театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова" Никита Михалков.

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«Важно не то, что ты видишь, важно, с чем ты уходишь. Скажите мне, как можно бороться с наркотиками, не показывая их. <…> Вычеркивать из фильмов наркотики или алкоголь — это глупость. Потому что дело не в том, что показывают, дело в том, каков результат. Если человек вышел (с кинопоказа — прим. ТАСС), пострадал, но не притронулся, потому что знает, чем это кончается — это другой разговор», — сказал Михалков.

Режиссер также назвал наивной политику жестких ограничений показа алкоголя и курения в кино.

«Наивно думать, что не показываем, значит нет этого всего. И проблеме надо в лицо смотреть, а не закрывать глаза на нее», — отметил Михалков.

4 июля на Советской площади в Ярославле пройдет спектакль-концерт "Поэзия созидания" "Мастерской "12" Никиты Михалкова. В основу постановки легла книга Сергея Михалкова "Военные стихи". Накануне показа в КЗЦ "Миллениум" состоялся творческий вечер Никиты Михалкова "Территория моей любви". Режиссер поделился со зрителями своими размышлениями о событиях, происходящих в России и мире.

Михалков также станет гостем XXI Международного кинофестиваля "В кругу семьи", который пройдет в Ярославле с 4 по 7 июля при поддержке госкорпорации "Ростех", ПАО "Банк ПСБ" и правительства Ярославской области.