Энн Хэтэуэй рассказала о подготовке к «Темному рыцарю: Возрождение легенды»

На подкасте Happy Sad Confused гостем стала знаменитая актриса Энн Хэтэуэй («Дьявол носит Prada»). Она рассказала о своей подготовке к съёмкам фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды» 2012 года.

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По словам артистки, на пробах она предположила, что ей достанется роль антигероя Харли Квинн. Спустя неделю подготовки режиссёр проекта Кристофер Нолан сказал ей, что она сыграет Женщину-кошку — тогда актрисе пришлось резко менять подход к пероснажу.

«Я провела неделю, развивая демоническую энергию Харли Квинн, носила странные шутовские туфли и полосатую блузку. А потом Кристофер Нолан сказал: "Твоя роль — Женщина-кошка". Пришлось сразу менять свой подход».

«Темный рыцарь: Возрождение легенды» стал завершением трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене. Энн Хэтэуэй сыграла вместе с Кристианом Бэйлом, который в третий раз исполнил роль Брюса Уэйна. Картина по итогу собрала более $ 1 млрд, а также получила признание от критиков и зрителей.