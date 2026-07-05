Роман Курцын рассказал, что лежит в основе фильма «Малыш-каратист»

В эфире НСН актер подчеркнул важность того, чтобы у современного поколения были правильные примеры в кино.

Актер Роман Курцын на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле рассказал, что в основу сценария фильма «Малыш-каратист» легла его личная история из детства про конфликт в новой школе. Слова артиста приводит специальный корреспондент НСН.

«В основе лежит моя детская травма. В седьмом классе я в Костроме перешел в новую школу. Я был голубоглазым блондином — мальчик из театрального кружка, который читал стихи и пел песни. И, так как тогда мама у меня была портнихой, она сшила мне гусарский костюм на первое сентября в седьмом классе. И это очень не понравилось пацанам — детям 90-х, и мне "дали по зубам". То же самое происходит у нашего главного героя (в фильме "Малыш-каратист" — прим. НСН). За меня тогда заступилась девочка. И это было так унизительно. Во всей этой истории было понятно, что дальше так продолжаться не может, и надо все-таки расти мужиком, который должен постоять за себя. И мы написали это в сценарии, завязка сюжета именно с этого», — поделился актер на мероприятии, проходящем при поддержке государственной корпорации «Ростех», ПАО «Банк ПСБ» и Правительства Ярославской области.

При этом Курцын подчеркнул важность того, чтобы у современного молодого поколения были правильные примеры в кино.

«К сожалению, в нашем поколении в мужчинах теряется эта правильная маскулинность. Новое поколение детей, которое растет, не привыкло заниматься спортом. Парни ленятся, для них медаль — это не мотивация. Мы анализируем, что происходит в кинематографе. Когда блогеры выпускают какие-то проекты, приходят дети просто с сумасшедшими глазами, невоспитанные, начинают пытаться к ним… Нездоровая история происходит. Мы бы хотели, чтобы у них были ориентиры в виде нашего молодого поколения, как Алина Соколова, Мирон Проворов, Маргарита Харитонова (исполнили роли в фильме "Малыш-каратист" — прим. НСН). Это главные герои нашего фильма, глядя на которых, воспитывались бы ценности не только семейные, но происходило бы личностное становление и пацана, и девчонки. Хочется, чтобы у современного поколения ориентир был какой-то настоящий», — заключил собеседник НСН.

Фильм «Малыш-каратист» режиссера Алексея Алферова вышел в российский прокат 25 июня 2026 года. Роли в картине исполнили Роман Курцын, Кирилл Плетнев, Полина Максимова, Магомед Исмаилов. Курцын также выступил одним из продюсеров ленты. По подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, на момент написания материала сборы фильма составляют 32 млн 747 тысяч 454 рубля.

Ранее Роман Курцын в интервью Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что есть огромное количество невостребованных актеров, и у молодых артистов очень маленький шанс на успешную карьеру и светлое будущее.