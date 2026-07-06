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«Была эльфом всю жизнь». Аня Тейлор-Джой — о своём участии в новом «Властелине колец»

Чемпионат.com

Аня Тейлор-Джой, которая сыграет эльфийку Серен в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума», рассказала, что всю жизнь мечтала об этой роли. По словам актрисы, она всегда будто ощущала себя эльфийкой.

Аня Тейлор-Джой рассказала, о какой роли мечтала всю жизнь
© Global Look Press

Чувствую, что была эльфом всю свою жизнь. Понимаю, мне нужно просто взять и сделать эту работу.

Режиссёром фильма выступит Энди Сёркис, который сыграет Голлума, а в ленте также появятся Гэндальф в исполнении Иэна Маккеллена и Фродо Бэггинс от Элайджи Вуда. В картине также снимутся Кейт Уинслет («Титаник») и Джейми Дорнан в роли Арагорна, которого в оригинальной трилогии сыграл Вигго Мортенсен.

«Властелин колец: Охота за Голлумом» выйдет в мировых кинотеатрах 17 декабря 2027 года.