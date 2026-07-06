Как парнишка по кличке Квазимодо превратился в мировую звезду

Сильвестру Сталлоне 80. Неутомимому Рокки, бесстрашному Рэмбо, неудержимому Космо, список его культовых персонажей можно продолжать до бесконечности - в его фильмографии больше 120 ролей.

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У актера итальяно-франко-русско-еврейские корни: отец - сицилиец, мать вышла из семьи еврейских эмигрантов, бежавших из Российской империи от погромов. Прабабка Роза - из Одессы. Она с мужем и эмигрировала в США. Сам актер - убежденный католик.

Детство было трудным, драматичным: при рождении акушерскими щипцами у младенца были повреждены лицевые нервы, отчего левая сторона лица - губы, веко, часть языка - осталась полупарализована. Что в школе стало предметом насмешек и травли: за ним закрепилась кличка Квазимодо. Появившийся тогда комплекс неполноценности потом изживался долгие годы. Как это затрудняло его путь к актерской профессии, ясно без объяснений. Юность прошла в нищете и упорных попытках пробиться.

На сцену он впервые вышел в Швейцарии, в Американском колледже, где подрабатывал тренером. Это был студенческий спектакль "Смерть коммивояжера" по Артуру Миллеру, заразивший его новой страстью - к актерству. Вернувшись в США, Сильвестр поступил в университет в Майами на актерский факультет, откуда сбежал до выпуска, чтобы атаковать Бродвей. Но агенты решались предлагать ему только роли бандитов - травма лица была слишком очевидной.

Обеспечивал себя как мог - чистил клетки в зоопарке, отрывал корешки билетов в местной киношке, подвизался вышибалой в ресторане. За жилье платил нерегулярно и часто ночевал на автобусной остановке. Чтобы купить еду, согласился сняться в порнофильме. Внимательный зритель может его обнаружить в роли бомжа в вагоне метро в "Бананах" Вуди Аллена и в фильме "Клют", где он "танцующий парень".

Однажды, вдохновившись боем Мухаммеда Али, Сталлоне за пару дней сочинил сценарий, который привел продюсеров в восторг - это был "Рокки". Ему предложили за этот материал 350 тысяч, но прочили на главную роль уже известного суперстара. Нищенствуя, с ожидавшей ребенка женой, продав даже собаку, Сталлоне отказался продать сценарий - Рокки должен был играть только он сам!

Продюсерам пришлось уступить. Фильм стал сенсацией, получил три "Оскара" и собрал более 230 миллионов, Сталлоне сам стал суперстаром.

Он стал много сниматься, но душу лечил второй своей страстью - к живописи, которую считает лучшей психотерапией, убежищем от разъедающих сознание демонов. Здесь и выплеснулись наружу все неутоленные комплексы юности. Много автопортретов, где художник искажает левую сторону своего лица мазками красной или даже черной краски.

Интересно, что нарисованный им Рокки сильно опередил сыгранного в кино: в полотне "В поисках Рокки" Сталлоне пытался определить характер своего героя. Причем отверткой выскреб ему глаза - хотел передать страдания и слепую тоску. И в дальнейшем работа над картиной давала ему новые идеи для киносценариев. Его кумиры в живописи - Казимир Малевич и Марк Шагал. Его стиль знатоки характеризуют как абстрактный и фигуративный экспрессионизм.

Хотя писал он для себя, живописные работы Сталлоне вскоре стали пользоваться успехом и широко демонстрировались на выставках - в частности, состоялась ретроспектива его работ в Санкт-Петербурге в 2013 году. Недавно одно из его полотен было продано за 850 тысяч долларов.

Второе его главное увлечение - разумеется, спорт и здоровый образ жизни, что позволяет ему все свои головоломные трюки в кино исполнять самому. Заядлый курильщик с 12 лет, для своего Рокки он усилием воли отказался от этой привычки навсегда. Даже в свои 80 он тренируется по пять дней в неделю, называя спортзал, оборудованный в гараже, своим храмом. Рацион: куриная грудка, белая рыба, индейка. Утром три яичных белка с половиной желтка, ржаной тост, овсянка. Для энергии - греческий йогурт, миндаль.

Заядлый коллекционер, он владеет внушительным собранием премиальных часов и автомобилей. Свободное время коротает с любимой супругой Дженнифер и тремя дочерьми в своем поместье в Палм-Бич. Что касается его голливудской славы, относится к ней со скепсисом, в своих живописных работах часто используя образы знаменитостей, запертых в золоченых рамах. Их лица стерты: коммерческий имидж губит личность человека. Один из лейтмотивов его полотен - часы, символизирующие быстротекущее время и неизбежную смерть. Другой лейтмотив - мужские фигуры с разбитой грудью: чем сильнее герой, тем он уязвимей. В 2012 году сердечный приступ унес его старшего сына Сейджа - удар остался кровоточащим рубцом на всю оставшуюся жизнь.

Восхищение и любовь миллионов его поклонников по всему миру - слабое утешение для актера, прожившего полную трагических контрастов, невероятно успешную и невообразимо трудную жизнь. Теперь он наслаждается огромным богатством и роскошью, о которых в неласковом к нему детстве не мог и мечтать.