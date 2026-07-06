Скончалась актриса сериала «Тюдоры» Слейн Келли

Ирландская актриса Слейн Кейли, известная по роли в сериале «Тюдоры», умерла 4 июля в возрасте 43 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Об этом сообщил актер Пэдди Кортни, с которым Кейли снималась в сериале «Бесстыдники».

© Кадр из сериала "Тюдоры"

Последние дни жизни артистка провела дома в окружении семьи — врачи разрешили ей остаться рядом с близкими, чтобы она могла спокойно попрощаться с ними.

— Келли навсегда останется в памяти как удивительная женщина и подруга многих людей и животных. Ее жизнь унес рак, но ее дух, полный головокружительного любопытства и озорства, будет жить во всех, кто ее знал. Мне посчастливилось быть рядом с ней в разных ролях: друга, партнера по фильму и доверенного лица. Спасибо за смех. Покойся с миром, прекрасная душа, — написал Кортни в соцсетях.

Актриса родилась 9 июля 1982 года. Наибольшую известность ей принесла роль Джейн Говард в сериале «Тюдоры» — кузины Кэтрин Говард и бывшей возлюбленной короля Генриха VIII. Также актриса снялась в сериале «О'Брайены», где сыграла Уну Блейк, фильме «Восхождение пехотинца — 2» в роли Люси и картине «Лучшие годы», в которой воплотила образ Атланты Эрл.