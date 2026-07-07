Звезда «1+1» готовится сыграть в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»

По данным The Hollywood Reporter, звезда «1+1» и «Люпена» Омар Си планирует сыграть в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена». Вместе с ним к касту уже присоединились Вики Крипс и Джордж Маккэй. Актёрский состав картины постепенно пополняется.

Действие ленты развернётся в 1962 году в Монако. Картину посвятят родителям Дэнни Оушена — главного героя серии, которого в прошлых фильмах играл Джордж Клуни («От заката до рассвета»). Сюжет приквела будет происходить во время Гран-при Формулы-1.

Главную роль исполнит популярный актёр Брэдли Купер («Мальчишник в Вегасе»). Он также выступит сценаристом и режиссёром проекта. Вместе с ним в ленте также сыграют Марго Робби («Барби»), Джош Гэд, Вагнер Моура. Приквел выйдет в прокат в июне 2027 года.