Барри Кеоган вернется к роли Джокера в «Бэтмене 2»

На CinemaCon руководство Warner Bros. подтвердило, что Барри Кеоган вернётся к роли Джокера в «Бэтмене 2» Мэтта Ривза. Актёр появился в конце первой части в образе злодея. Его грим настолько запомнился людям, что они тут же начали призывать компанию столкнуть Джокера Кеогана и Бэтмена Паттинсона.

События будущей ленты развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству. К главной роли вернётся Роберт Паттинсон, вместе с ним в сиквеле также сыграют Себастиан Стэн и Скарлетт Йоханссон: они воплотят прокурора Харви Дента и его жену Гильду Дент.

В фильме также появится Пингвин в исполнении Колина Фаррелла, однако с ним будет всего несколько сцен. Мировая премьера «Бэтмена 2» состоится 1 октября 2027 года.