«Фунтик» и Баба-Яга: Нонна Гришаева рассказала о съемках с будущей звездой

Нонна Гришаева рассказала НСН, что всегда считала себя сказочной артисткой, и в ближайшее время зритель увидит ее в нескольких подобных фильмах.

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Искусственный интеллект сегодня может заменить артиста в кино, но не в театре, заявила спецкору НСН заслуженная артистка России, художественный руководитель Театра РОСТА в Царицыно Нонна Гришаева.

«Если в кино и на телевидении нейросети побеждают и могут заменить артистов, то в театре — никогда. Наоборот, с появлением нейросетей театр выходит на первое место. Поскольку я всю жизнь больше люблю театр, чем кино и телевидение, для меня это хорошо», - отметила она на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле.

Как подчеркнула артистка, театр занимает в ее жизни особое место.

«У меня в Театре РОСТА состоялась премьера "Брак по‑итальянски, или Филумена Мартурано". Нам уже тесно в Царицыно, поэтому мы играем на разных больших площадках, снимаем. Премьера прошла в Театре Вахтангова, потом ещё два спектакля в мае и июне прошли в Театре Эстрады. Следующая премьера у нас в сентябре. Мы откроем сезон спектаклем в постановке нашего главного режиссёра, по совместительству моего супруга Александра Нестерова, — спектаклем "Мамочки" по пьесе Яны Стародуб‑Афанасьевой, очень талантливого драматурга, с которым мы уже не первый раз работаем», - поделилась Гришаева.

Артистка также рассказала, что недавно у нее завершились съемки сказочного проекта, в котором не будет персонажа, созданного с помощью компьютерной графики.

«Я сейчас закончила съёмки в Минске в замечательной сказке "Фунтик". Получила невероятное удовольствие. Я играла Беладонну. В этом проекте у меня замечательные партнёры: Роман Курцын, Максим Лагашкин, Ян Цапник, Вадим Галыгин, моя внучка из "Папиных дочек" — Ева Смирнова. Меня порадовало, что в картине нет нейросетей. У нас потрясающий главный герой — Матвей Тараканов, это будущая звезда. Он как артист так вырос за время проекта. Если в первые съёмочные дни ему капали искусственные слёзы, то к концу он уже сам плакал в каждом дубле, даже когда со спины снимают»- сообщила актриса.

По ее словам, поиск образа для картины потребовал времени, и «Фунтик» - не единственная сказка среди будущих проектов.

«После проб на роль и утверждения у меня в Москве были пробы грима и костюма. Перемерили много париков, прежде чем выбрать один. Я давно не получала такого удовольствия, как во время съёмок этого кино. Я знаю про себя, что я сказочная актриса. Для меня было удивлением, почему даже мои друзья‑режиссёры не зовут сниматься в сказках. И сейчас как будто прорвало. Например, на Бабу‑Ягу утвердили в сериале "Баба‑Яга идёт в школу"», - заявила артистка.

Фестиваль проходит при поддержке государственной корпорации «Ростех», ПАО «Банк ПСБ» и Правительства Ярославской области.

Ранее народный артист России, актер Федор Добронравов в интервью НСН подчеркнул, что современное российское кино должно быть про свет и надежду и любовь, но сейчас в основном показывают убийства и разборки.