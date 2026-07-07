Известный рэпер согласился с безумной идеей режиссера, чтобы попасть в «Одиссею»

«Я был готов поддержать всё»: Трэвис Скотт — о том, как попал в «Одиссею»
Известный рэпер Трэвис Скотт снялся в «Одиссее» Кристофера Нолана. Музыкант рассказал, как именно согласился сняться в картине.
По словам Скотта, Нолан предложил ему безумную идею касательно ленты и его роли в ней, а музыкант согласился.
«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Главные роли в фильме также сыграли Мэтт Деймон, Шарлиз Терон, Джн Бернтал, Роберт Паттинсон и другие.
Премьера картины состоится 17 июля.