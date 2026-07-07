Известный рэпер согласился с безумной идеей режиссера, чтобы попасть в «Одиссею»

Известный рэпер Трэвис Скотт снялся в «Одиссее» Кристофера Нолана. Музыкант рассказал, как именно согласился сняться в картине.

По словам Скотта, Нолан предложил ему безумную идею касательно ленты и его роли в ней, а музыкант согласился.

Нолан предложил эту безумную идею, и я готов был её поддержать, каким бы образом Кристофер ни захотел бы её реализовать.

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Главные роли в фильме также сыграли Мэтт Деймон, Шарлиз Терон, Джн Бернтал, Роберт Паттинсон и другие.

Премьера картины состоится 17 июля.