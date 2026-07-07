Звезда «Озарка» и «Орудий» Джулия Гарнер сыграет в триллере «Виновные создания»

По данным Deadline, звезда «Орудий» и «Озарка» Джулия Гарнер сыграет в триллере «Виновные создания». Производством и выпуском займётся Apple TV. Дату выхода проекта и дату начала съёмок пока не говорят.

Основанный на реальных событиях криминальный сюжет, адаптированный для экрана Сарой ДеЛэпп, разворачивается на фоне убийств во Флориде. Сериал исследует психологию страстного романа и последующего убийства, совершённого двумя молодыми любовниками.

Режиссёром выступит Крэйг Гиллеспи («Круэлла»), а шоураннером — Стюарт Зичерман («Американцы»). Сериал продюсируется Tomorrow Studios, партнёром ITV Studios.