Как Витторио Де Сика принес итальянскому кино мировую славу

Исполнилось 125 лет со дня рождения Витторио Де Сика - одного и величайших режиссеров и актеров Италии, одного из основоположников неореализма, создателя таких бессмертных картин, как "Похитители велосипедов", "Чочара", "Вчера, сегодня, завтра", "Брак по-итальянски", снятой в СССР драмы "Подсолнухи"…

© Российская Газета

По случаю предстоящего юбилея Каннский фестиваль показал премьеру документального фильма "Витторио Де Сика - Жизнь на сцене", в который вошли редкие архивные кадры и интервью со звездами мирового кино от Квентина Тарантино до Изабеллы Росселлини. В течение всего лета в Италии проходят ретроспективы его отреставрированных фильмов.

Будущий кумир миллионов родился в живописном поселке Сора (регион Лацио), детство провел в мафиозном Неаполе, и родители готовили его к прозаичной профессии бухгалтера. Но случай помог ему поступить в театральную труппу русской актрисы-эмигрантки Татьяны Павловой, она и увидела в парне большой актерский талант. Так что Де Сика начал свой путь в искусстве как актер, вскоре получив репутацию первого секс-символа страны.

Послевоенную Италию раздирали противоречия: записные патриоты требовали от искусства неутомимо восславлять достоинства соотечественников, в кино торжествовали до блеска отлакированные истории о состоятельных людях и их прекрасных подругах. Молодых кинематографистов волновала другая реальность - нищих улиц, людей, перебивавшихся с хлеба на воду. Роберто Росселлини снял фильм "Рим - открытый город", который стал манифестом нового направления в кино - неореализма, возникшего как протест молодых талантов против отлакированной "кинематографии белых телефонов". Появление перевернувших мир кино шедевров и формирование нового стиля были связаны еще и с состоянием итальянской киноиндустрии, полностью разрушенной войной: студия Чинечитта отдана под госпиталь, съемочная и осветительная техника были в плачевном состоянии, и будущие неореалисты волей-неволей должны были обходиться естественным светом, интерьерами и подручными средствами; на экранах появились улицы итальянских городов в их незагримированной плачевной реальности.

Статус одного из ключевых образцов нового демократичного кино Италии завоевал и фильм Витторио Де Сики "Похитители велосипедов". Де Сика, как и его единомышленники, отказался от услуг профессиональных актеров, привыкших играть "сладкую жизнь" (высмеянную потом Федерико Феллини), и на главную роль бедствующего отца семейства взял реального безработного Ламберто Маджорани, слесаря по профессии. И тот принес на экран не виданную прежним кинематографом правду послевоенной Италии. Велосипед для его обремененного семьей героя - единственное средство заработка: он расклейщик афиш, и кража велосипеда становится для него настоящей катастрофой.

Фильм вызвал ожесточенные споры: коммунисты считали, что в нем не хватает накала социальных протестов, патриоты - что картина очерняет соотечественников в глазах всего мира, церкви, как обычно, не хватало христианского смирения перед лицом невзгод.

Кульминацией неореалистического метода Де Сики считают фильм 1960 года "Чочара" по одноименному роману Альберто Моравиа о драме Чезиры, бегущей из Рима в родную деревню от бомбежек Второй мировой. В основе сюжета зафиксированные историей массовые насилия, совершенные солдатами-марокканцами из французского колониального корпуса против мирного населения Италии. Интересно, что продюсер картины Карло Понти предназначал роль матери огнедышащей Анне Маньяни, а ее дочери - Софи Лорен. Но строптивая Маньяни категорически отказалась играть маму излучавшей жар юности Лорен: мол, пусть она сама играет мать! Де Сика так и сделал, отдав роль измученной невзгодами крестьянки блистательной 25-летней Софи Лорен. В роли влюбленного Микеле явился малоизвестный француз Жан-Поль Бельмондо, чья химия в игре с Лорен принесла ему славу.

Де Сика отдал роль измученной невзгодами крестьянки блистательной 25-летней Софи Лорен // РГ

Известна довольно жестокая история, случившаяся на съемках: десятилетняя девочка никак не могла заплакать в одной из трагических сцен. Отчаявшись добиться "правды жизни", режиссер соврал, что ее настоящие родители погибли в автокатастрофе. Малютка испустила вполне достоверный рев, Де Сика скомандовал "Мотор" - сцена была снята.

За роль Чезиры Софи Лорен получила "Оскар" за лучшую женскую роль, что само по себе стало прецедентом: раньше Американская киноакадемия вручала актерские призы только за роли на английском. Так Де Сика открыл миру Софи Лорен как большую актрису драмы и комедии. И потом снял со своей "главной музой" восемь первоклассных картин, из которых вошли в "золотой фонд роскошные комедии "Вчера, сегодня, завтра" и "Брак по-итальянски".

Впервые они работали вместе на фильме 1954 года "Золото Неаполя", где Лорен играла продавщицу пиццы - сексапильную изменщицу коварную. В фильме "Вчера, сегодня, завтра" у нее сразу три контрастные роли в трех новеллах. Новелла о предприимчивой Аделине, беспрерывно рожавшей, чтобы избежать тюрьмы за контрабанду сигарет, была основана на судьбе реальной неаполитанки Кончетты Муккарди. "Брак по-итальянски" снят по мотивам театральной пьесы Эдуардо де Филиппо о бывшей проститутке Филумене Мартурано, которая интригами женит на себе богача Доменико. Актриса виртуозно сыграла разные возрасты своей героини, получив номинацию на "Оскар".

Софи Лорен в "Браке по-итальянски" виртуозно сыграла разные возрасты своей героини, получив номинацию на "Оскар" // РГ

В 1970 году вышел первый в истории советско-итальянский фильм "Подсолнухи" с Софи Лорен, Марчелло Мастроянни и советской звездой Людмилой Савельевой. Героиня картины Джованна после войны едет в СССР искать пропавшего без вести мужа. Съемки проходили в Москве, Твери и на Полтавщине с ее полями подсолнухов. Приезд Софи Лорен стал для ее советских поклонников праздником: она много общалась с москвичами и селянами, поразив их полным отсутствием звездной спеси.

Мировая премьера, по замыслу итальянцев, должна была состояться в гостеприимной Москве. Но наши чиновники заявили, что официально кладбищ итальянских солдат в СССР не существует, и потребовали вырезать все связанные с ними сцены. Витторио Де Сика, разумеется, отказался, и премьера прошла в Риме. В СССР фильм вышел только через несколько месяцев.

Как актер Витторио Де Сика снялся в более чем ста фильмах. Первая слава пришла после музыкальной комедии 1932 года "Что за подлецы эти мужчины!", после которой тридцатилетний денди стал образцом итальянского мужчины и кумиром домохозяек. Из его главных актерских триумфов - роль любвеобильного маршала Каратенуто в кинотрилогии "Хлеб, любовь и фантазия", где он играет вместе с Джиной Лоллобриджидой и Софи Лорен. Роль принесла ему номинацию на премию BAFTA. В 1957 году он снялся в голливудской экранизации романа Хемингуэя "Прощай, оружие!" в роли майора Алессандро Ринальди, за что получил номинацию на "Оскар".

Вершиной его актерской карьеры стала хорошо знакомая ему по собственной жизни роль заядлого игрока. Его герой Эмануэле Бардоне в годы войны выдает себя за вожака Сопротивления генерала Делла Ровере в фильме Роберто Росселлини "Генерал Делла Ровере" (1959).

Роль Эмануэле Бардони в "Генерале делла Ровере" стала вершиной актерской карьеры Де Сики // РГ

Всего актер и режиссер Витторио Де Сика принес своей родине четыре премии Американской академии: в 1948 году за его ранний шедевр "Шуша", в 1950-м за "Похитителей велосипедов", в 1965-м - за комедию "Вчера, сегодня, завтра", в 1972-м - за драму "Сад Финци-Контини". Эта картина о судьбе еврейской аристократической семьи в годы фашизма стала причиной судебного иска автора романа писателя Джорджо Бассани к Де Сике, исказившему, по мнению автора, смысл его глубоко личной книги. Бассани запретил использовать свое имя в титрах и через суд потребовал убрать упоминание о своем романа в картине.

Как часто бывает, скандал только разогрел интерес к фильму: он получил "Золотого медведя" в Берлине и "Оскара" в Лос-Анджелесе. Попутно возникла мощная волна читательского интереса и к роману Джорджа Бассани.

Фильм "Вчера, сегодня, завтра" принес Де Сике один из четырех "Оскаров" // РГ