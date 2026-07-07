Почему Сильвестру Сталлоне не светит «Оскар»

Не «Рокки» и не «Рэмбо»: Шнейдеров назвал главные фильмы Сильвестра Сталлоне
Давид Шнейдеров раскрыл НСН, что Сталлоне – актер боевиков, к тому же у него есть откровенно провальные фильмы, так что «Оскар» ему не светит, да и совсем не нужен.
Сильвестру Сталлоне не нужен «Оскар», потому что он давно занял свою особую нишу, в которой неповторим, и обрел всенародную любовь. Об этом НСН рассказал кинокритик Давид Шнейдеров.
Американскому актеру Сильвестру Сталлоне 6 июля исполняется 80 лет. За свою актёрскую карьеру он снялся более чем в 50 фильмах, в том числе в сериях фильмов «Рокки» (1976—2018), «Рэмбо» (1982—2019), «Неудержимые» (2010—2023) и «План побега» (2013—2019). Шнейдеров раскрыл, что, как ни странно, Сталлоне у него ассоциируется совсем не с «Рэмбо» и «Рокки».
«Сильвестр Сталлоне – человек, на мой взгляд, с абсолютно уникальной карьерой, который начинал с фильмов для взрослых, а потом сделал из себя мегазвезду. Для меня Сталлоне – это не «Рокки» и не «Рэмбо», а франшиза «Неудержимые», снятая с огромным юмором, с большим количеством оммажей и с огромным уважением к своим коллегам по боевикам прошлых лет. Там снимались и Дольф Лундгрен, и ушедший Чак Норрис, и Ван Дамм. Это сделано с тактом, весело. Но я не думаю, что Слай когда-нибудь получит «Оскар», потому что он все-таки у всех ассоциируется с горой мускулов и с боевиками. Это не очень оскаровская история. У него есть откровенно неудачные фильмы, он много раз номинировался на «Золотую малину». Мне кажется, что ему и нужен этот «Оскар». У него есть народная любовь. Слай нашел свою нишу, и в этой нише он абсолютно неповторим. Да, нишевый актер», - рассказал он.