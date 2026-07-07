Почему Сильвестру Сталлоне не светит «Оскар»

Давид Шнейдеров раскрыл НСН, что Сталлоне – актер боевиков, к тому же у него есть откровенно провальные фильмы, так что «Оскар» ему не светит, да и совсем не нужен.

Сильвестру Сталлоне не нужен «Оскар», потому что он давно занял свою особую нишу, в которой неповторим, и обрел всенародную любовь. Об этом НСН рассказал кинокритик Давид Шнейдеров.

Американскому актеру Сильвестру Сталлоне 6 июля исполняется 80 лет. За свою актёрскую карьеру он снялся более чем в 50 фильмах, в том числе в сериях фильмов «Рокки» (1976—2018), «Рэмбо» (1982—2019), «Неудержимые» (2010—2023) и «План побега» (2013—2019). Шнейдеров раскрыл, что, как ни странно, Сталлоне у него ассоциируется совсем не с «Рэмбо» и «Рокки».